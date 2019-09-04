İranlı bilim insanı yılın düşünürü yarışmasında birinci seçildi

İranlı Kürt matematikçi Prof. Dr. Koçer Birkar, Prospect Dergisi'nin yılın düşünürü yarışmasında birinci oldu. Birinciyi okurların belirlediği yarışmada Birkar, 50 düşünür için verilen toplam oyların yaklaşık yarısını tek başına topladı.

Cambridge Üniversitesi'de görev yapan Prof. Dr. Birkar, Matematiğin Nobel’i olarak bilinen Fields Madalyası sahibi. Birkan, 2018 yılında bu madalyayı kazandığı yer olan Brezilya'da çaldırmıştı. Bunun üzerine Rio de Janeiro'da 41 yaşındaki matematikçi Birkar'a Fields madalyasının aynısı tekrar verildi.

Birkar, İran'ın Irak sınırı yakınlarındaki bir köyde dünyaya geldi. Dünyaca ünlü matematikçi çocukluk yıllarında çiftçi olan ailesi ile birlikte tarlalarda çalıştı. Birkar'ın annesi hiç okula gitmezken babası ilkokul eğitiminden sonra okula gitmeyi bıraktı.

Profesör Birkar, Tahran Üniversitesi'nde matematik eğitimi aldı. Bikar şimdi İngiltere'de yaşıyor.

Kaynak: Euronews