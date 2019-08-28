  1. Toplum
28 Ağustos 2019 - 14:31

Suudi baba yanlışlıkla oğluna iki uçak aldı!

Suudi baba yanlışlıkla oğluna iki uçak aldı!

Suudi Arabistanlı bir baba, iddiaya göre çocuklarına doğum günü sürprizi yapmak için uçak siparişi verirken dil yetersizliğinin kurbanı oldu.

Arap medyasının iddiasına göre, Suudi Arabistan'da Krallık'ın enerji şirketlerinden birinde yatırımcı olan ve ismini vermek istemeyen Suudi Arabistanlı bir iş insanı, oğluna doğum günü hediyesi olarak küçük bir uçak almak için internetten araştırma yapmaya başladı.

Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden olan Airbus'ı arayıp uçak siparişi vermek isteyen iş adamı ile şirket arasında İngilizce yetersizliğinden dolayı iletişimsizlik meydana geldi. İş adamı yanlışlıkla, iki Airbus A350-1000s uçaklarından sipariş verdi.

365 milyon dolarlık ücret ibraz edildiğinde iş insanı, "Biraz pahalı geldi fakat yine de mantıklı geldi" ifadelerini kullandı.

Aylar sonra şirketin teyit etmek için arayıp "Uçağı kim uçuracak?" diye sormasıyla kendine gelen adam "Bana 'kim bunu uçuracak' diye sordular. Bunun bir şaka olduğunu sandım" dedi.

Suudi baba sonunda uçaklardan birini kendisine almayı diğerini de kuzenine hediye etmeyi tercih etti.

Kaynak: Hürriyet

News Code 1880835
Azar MAHDAVAN

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