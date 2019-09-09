New York'ta Hüseyin Günü etkinliği düzenlendi

Parstoday'ın haberine göre, "Hüseyin Günü" etkinliğine katılan İranlı, Hintli ve Pakistanlı Müslümanlar dahil muhtelif ülkeler vatandaşları, İmam Hüseyin (a.s) için göğüslerini dövüp, ağıtlar yakarak, göz yaşlarını döktüler.

New York'ta Aşura'ya en yakın pazar günü "Hüseyin Günü" olarak adlandırılmıştır.

Alınan haberlere göre, Müslümanların dün Manhattan'da düzenlediği matem merasimini izleyen Amerikan vatandaşlara, önceden hazırlanan gül çiçekler ile karşılarken, üzerine "hoş geldiniz" yazan broşürler dağıtarak Aşura kıyamı ile ilgili onları bilgilendirdiler.

Ameika'da en az 2 milyon Şia Müslüman yaşıyor.