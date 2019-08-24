Ruhani Ukrayna'nın Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'e gönderdiği mesajda, Ukrayna'nın Milli Günü'nü tebrik ederek, iki ülke ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi gereğine vurgu yaptı.

Ruhani mesajında mesajında, "İki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin iki halkın ortak çıkarları doğrultusunda daha da derinleşmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında Ukrayna hükümeti ve halkı için sağlık ve esenlikler diledi.

Ukrayna'nın 24 Ağustos 1991 yılında Sovyetler Birliğ’nden ayrılma kararı aldığı tarih, her yıl Bağımsızlık Bayramı olarak kutlanmaktadır. 24 Ağustos bu ülkede resmi tatil günüdür.