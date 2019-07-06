Cumhurbaşkanı Ruhani, Venezuela Bağımsızlık Gününü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Venezuela Bağımsızlık Günü" dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros’a yolladığı bir mesajda Venezuela hükümeti ve halkını tebrik etti.

Ruhani, İran ile Venezuela arasındaki karşılıklı ilişkilerin son yıllardaki gelişimini göz önünde bulundurarak, bu münasebetlerin günden güne daha da derinleşmesini temenni etti.

Ruhani bu mesajda “Venezuela Bağımsızlık Günü” nedeniyle bu ülkenin Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros’u içten kutlayarak, bu ülkenin hükümeti ile halkına sağlık ve başarılarla dolu bir gelecek diledi.