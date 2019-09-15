Suudi Arabistan'da Hırvat teknik direktöre büyük şok!

Suudi Arabistan televizyonu, Al Ahli kulüp, Hırvat teknik adamı Branko Ivankovic’in görevden alındığını duyurdu.

Branko Ivankovic’in görevden alınma sebebinin çalıştırdığı takım Al Ahli’nin Suudi Arabistan Pro Ligi’nin üçüncü haftasında konuk ettiği Al Wehda’ya 2-1 yenilmesi olduğu belirtiliyor.

Görevden alındığını TV’den öğrenen Branko Ivankovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Hiçbir şey bilmiyorum. Kimse beni bilgilendirmedi. Gelecekte ne olacağını görelim.” dedi.

Ivankovic Haziran’da Suudi futbol kulübü Al Ahli ile iki yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.

Hırvat futbolcu ve teknik direktör, 2015-2019 yılları arasında İran’da Perspolis takımını yönetmişti.