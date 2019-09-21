Kerbela'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rudaw'ın aktardığı habere göre, Irak'ın Kerbela kentinde meydana gelen patlama sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın 100 km güneybatısında bulunan Kerbela kentinde bomba yüklü bir minibüsün infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.

Irak Güvenlik Basın Hücresi tarafından yapılan açıklamaya göre, patlama, Kerbela ile El Hilla kenti arasında bulunan Irak ordusunun kontrol noktasında meydana geldi.

Hayatını kaybedenlerin hepsinin sivil olduğu öğrenildi. Yetkililer, terör eyleminden şüphelenildiğini duyurdu.

Patlamanın yaşandığı yere çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralananlar ise Kerbela devlet hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.