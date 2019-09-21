Rusya ve Venezüella'dan ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Parstoday'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlı Kavimyetler Arası İlişkiler Konseyi üyesi İsmail Şabanov, Washington'un küresel mali ve ekonomik ilkeleri ve serbest piyasa sisteminin en büyük ihlalcisi olduğunu ifade etti.

Rus yetkili, Moskova'nın Tahran'ı önemli müttefiği olarak gördüğünü Rusya'nın İran ile uzun vadeli ve stratejik ortaklık kurmaya çalıştığını ve bu bağlamda başarılar elde ettiğini söyledi.

Venezüella Dışişleri Bakanı da yaptığı açıklamada, ABD'nin İran Merkez Bankası'na yönelik yaptırım kararının uluslararası kuralların ihlali ve bir nevi ekonomik terörizm olduğunu ifade ederek, Venezüella yönetiminin ABD yönetiminin İran'ın Merkez Bankası'na karşı yasadışı yaptırımına karşı olduğunu vurguladı.