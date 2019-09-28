Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’ta bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed Rûdaw New York ofisi sorumlusu Mecit Nizamettin Gli’nin sorularını yanıtladı.

ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımlar hakkında konuşan Muhammed, “Biz İran ile ticaret bağımızı koparmak istemiyoruz, ancak bize ticareti sürdürmemiz haline ceza alacağımız yönünde bilgi aldık. Bizim bu konuda elimiz mahkûm ve dünya bu konu karşısında bir şey yapamıyor” dedi.

Trump’ın kararlarına bağlı kalıp kalmayacakları sorusunda Başbakanı Muhammed şöyle yanıtladı:

“Bizim İran ve başka ülkelerle ticari bağımız var. Bizim ABD’yle de ticaretimiz var ancak Washington yönetimi ile sorun yaşarsak ve onlar bizim bankalarımızı kapatırlarsa gerçek sorunla o zaman karşı karşıya kalırız. Biz İran’a karşı uygulanan yaptırımlara karşıyız ama elimizden de bir şey gelmiyor. Birleşmiş Milletler dahil hiç birimiz bu konuda adım atamıyoruz”.