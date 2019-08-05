Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında bazı açıklamalarda bulundu.

"Bugün artık dünya bir gül bahçesi değil. 31 büyükelçiliğimiz açlık kuraklık bölgesinde görev yapmakta" hatırlatmasında bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de ABmahkeme gibi hareket edemez"

- İstediğimiz zenginliklerin hakça paylaşılması. Kıbrıs Türk makamlarının sundukları yapıcı öneriler takdir edilmelidir. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği (AB) mahkeme gibi hareket edemez. Kıbrıs milli davamızdır. Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın. AB enerjisini doğru yolda kullanmalı.

"Türkiye, Filistin davasın savunmaya devam edecek"

- Türkiye, ne pahasına olursa olsun Filistin davasını savunmaya devam edecektir.

- Kıta sahanlığımızda faaliyetlere başlayan Fatih sondaj gemisinden sonra, Yavuz sondaj gemimiz de çalışmalara başladı. Bizim isteğimiz zenginliklerin hakça paylaşılması. Siyasi bir örgüt olan Avrupa Birliği mahkeme gibi hareket edemez. Kıbrıs bizim milli davamızdır. Hiçbir çözüm modelini dışlamıyor, herhangi bir modeli de dayatmıyoruz. Yunanistan'ı bölgede tüm konularda kazan-kazan ilkesi çerçevesinde bir ortak olarak görmek istiyoruz. Gelin halklarımızın refahı için birlikte çalışalım. Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın.

- Irak ve Suriye'de huzur tesis edilmeden Ortadoğu'da denge kurulamaz. Suriye için kalıcı siyasi çözüm amacıyla önde gelen uluslararası aktörleri ortak zeminde buluşturmaya gayret ediyoruz.

"ABD, PKK YPG ile angajmanını sonlandırmalı"

- Milli güvenliğimize tehdit oluşturan konularda ABD'nin somut adım atması gerekiyor. ABD'nin Suriye'de PKK YPG ile angajmanını sonlandırmasını bekliyoruz. Rusya'dan S-400 tedarikimiz yanlış bir boyuta taşınmıştır. İran'a yaptırımlar bölge ülkelerine zarar veriyor.

Kaynak: Sputnik