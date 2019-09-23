İki ülkenin tehdidine rağmen o yarışmanın ev sahibi İran!

İran'ın önümüzdeki yılda düzenlenecek olan Asya Gençler Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın da aday olduğu yarışta Asya Hentbol Federasyonu İran'ı seçti.

İran Gençlik ve Spor Bakanı Alirıza Pakdel, "İran 2020'de düzenlenecek Asya Erkek Gençler Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor." dedi.

Bakan Pakdel, "Bahreyn ve Suudi Arabistan Asya Hentbol Federasyonu'nu İran'ın ev sahibi seçildiği halinde İran'a gelmemekle tehdit etmişti." diye konuştu.