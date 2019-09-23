İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün sabah saatlerinde BM Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere New York’a gitmeden önce yaptığı konuşmada, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İran halkı da dahil olmak üzere tüm milletlerin görüşlerinin yanı sıra İran halkına yapılan zalimce eylemlerin ve bölgenin karşı karşıya olduğu en zor meselelerini dünya ülkelerine ifade etmek için iyi bir fırsattır” ifadelerinde bulundu.

ABD’lilerin İran heyetinin BM Genel Kurulu toplantısına katılmasını istemediklerini belirten Ruhani, "Onlar Birleşmiş Milletler'deki sözlerimizin Amerikan kamuoyunu etkilemesini istemiyorlar. Çünkü İran heyetinin New York'taki açıklamaları ABD için acı geliyor." dedi.

Ruhani konuya ilişkin olarak, “Biz bugün ABD’lilerin artık İran halkına yaptırım uygulayacak hiçbir şeyin kalmadığını ve son zamanlarda yaptırımları yeniden uygulamak zorunda kaldıklarını itiraf ettikleri durumunda BM Genel Kurulu toplantısına katılıyoruz. Bu ABD’nin tamamen bir umutsuzluk içinde ulduğunu gösteriyor. ABD, İran halkına uyguladığı yaptırmlar ve azami baskılarlarla hiçbir şey elde edememiştir” diye konuştu.

Bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Ruhani, ABD'nin bölgeyi tamamen ele giçirme ve bölgeye savunma sistemleri getirme peşinde olduğunu söyledi.