Ruhani yarın Ermenistan'a gidecek

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim ve Enformasyon Başkan Yardımcısı Perviz İsmaili, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, 1 Ekim tarihinde Ermenistan’da düzenlenecek olan Avrasya Ekonomik Birliği toplantısına katılmak üzere üst düzey siyasi ve ticari bir heyetin eşliğinde yarın bu ülkenin başkenti Erivan’a gideceğini duyurdu.

İsmaili, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Erivan ziyareti kapsamında Ermenistan’ın başbakanı ve diğer yetkilileriyle ikili görüşmelerde bulunacağını söyledi.

Bu görüşmelerde Tahran-Erivan ilişkileriyle iki ülke arasındaki anlaşmaların son durumunun ele alınacağını belirten İsmaili, “Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrasya Ekonomik Birliği toplantıları sırasında ayrıca toplantıya katılan ülkelerin liderleriyle bir araya gelerek uluslararası ve bölgesel konular hakkında istişarede bulunacak” dedi.