İran-Ermenistan ilişkileri Erivan'da değerlendirildi

Ermenistan’da düzenlenecek Avrasya Ekonomik Birliği toplantısına katılmak üzere Erivan’da bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermeni mevkidaşı Armen Sarkisyan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Ruhani bu görüşmede iki ülke arasında samimi ilişkilerin olduğunu belirterek, başta Ermenistan olmak üzere komşularla ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmenin İran'ın dış siyaseti olduğunu söyledi.

Ruhani, iki ülke halkları arasında tarihi ve kültürel ortaklıkların olduğuna işaretle, bunu ikili ilişkilerin kalıcı ve daha güçlü olması için önemli unsur olarak nitelendirerek, İran ve Ermenistan'ın, enerji transiti, ulaştırma, turizm, sanayi başta olmak üzere bir çok alanda önemli potansiyele sahip olduklarını, bu potansiyelleri iki ülke halklarının çıkarları için en iyi şekilde kullanmak gerektiğini belirtti.

Parstoday'e göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde işbirliğinin de önemine vurgu yaparak, İran'ın bu Birlik'te varlığını ikili ve bölgesel alanda iktisadi işbirliğinin artması ve güçlendirilmesi için iyi bir fırsat olacağını aktardı.

Söz konusu görüşmede Ermenistan Cumhurbaşkanı da, İran'la ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtirken, Ermenistan'ın başta iktisadi, sanayi, enerji ve çevre sağlığı olmak üzere her alanda İran'la ilişkileri daha da geliştirmek istediğini dile getirdi.