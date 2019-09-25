Ruhani, ABD ile müzakerenin şartını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile müzakereye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ruhani, BM Genel Kurul görüşmeleri sırasında Amerikan Fox News kanalı muhabirine verdiği röportajda, “ABD Başkanı Donald Trump, herhangi bir müzakereden önce kaybolan güveni yeniden sağlamalı.”dedi.

New York'ta Donald Trump’la görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin Ruhani, “Bunu yapmak için ilk önce güven inşa etmeliyiz.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, ABD’nin bölgesel politikasını eleştirerek, “Amerika, bölgede terörün destekçisi ve adım attığı her yerde terörizmi yayıyor.” diye konuştu.