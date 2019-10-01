Ruhani: Hazar dostluk ve barış denizi olmalı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın daveti üzerine Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Liderler Zirvesi'ne katılmak için Erivan'da temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kazaksitan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Ruhani bu görüşmede, "İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliğinin başlaması, Birlik üyelerinin birbirleriyle, özellikle Kazakistan ve İran arasında ekonomik ilişkilerini geliştirmek için iyi bir temeldir." dedi.

İki ülkenin her zaman dostane ve yakın ilişkilere sahip olduğunu anlatan Ruhani, “İran ile Kazakistan ikili ilişkilerin seviyesini arttırmak için çeşitli ekonomik alanlarda birçok kapasiteye sahip, dolayısıyla bunları uluslarımızın yararı doğrultusunda kullanmalıyız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, 2018’de Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi sırasında imzalanan Hazar Denizi Anlaşmasına değinerek, bu anlaşmanın Hazar Denizi'ne kıyısı olan devletlerin çıkarları için dikkatli bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Hazar Denizi’nde hiçbir yabancı gücün bulunmaması gerektiğinin altını çizen Ruhani, “Hazar Denizi bölge ülkeleri için barış ve dostluk denizi olmalı.” açıklamasında bulundu.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru alanındaki işbirliğinin iki ülke için büyük önem taşıdığını kaydeden Ruhani, Tahran'ın terörizm ile uyuşturucu madde ile mücadele ve sürdürülebilir güvenlik konusunda Kazakistan'la işbirliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ayrıca, İran’ın Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'nda tam bir seyrüsefer güvenliğinin inşa edilmesinden yana olduğunu aktardı.

Kazak yetkili de bu görüşmede, “Kazakistan olarak Avrasya Ekonomik Birliği'nin yeni ekonomik ortağı olan İran’ın üye olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.