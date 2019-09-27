Ruhani: Sorunu çözmek istemeyen taraf ABD

BM 74. Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere New York’a giden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, buradaki temaslarını tamamlayarak Tahran’a döndü.

Tahran’da basın mensuplarına konuşan Ruhani, İran-ABD müzakereleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“ABD müzakereye engel oluyor. Sorunu çözmek istemeyen taraf ABD. İran kendi mantıklı görüşleri nedeniyle müzakere yapmaktan korkmuyor ve müzakere masasından da kaçmıyor.

Onlar (sözde) tüm yaptırımları kaldıracaklarını söylemişler, ancak bu kabul edilemezdi. Maksimum baskının zehirli ortamında yaptırımlar devam ederken müzakereler P5+ 1 şeklinde bile olsa kabul edilemez. Çünkü bölye bir müzakerenin sonucunun ne olacağı belli değil.

Avrupalı liderlere özgür ve adil bir ortam varsa görüşmeye hazır olacağımızı söyledik. ‘P5 + 1 toplantısına ne zaman hazır olacaksınız?’ şeklindeki Avrupalı liderlerin sorusuna, “Önümüzdeki bir saatte hazırız. Siz zehirli atmosferi kaldırarak uygun bir ortam oluşturun biz de bir saate kadar görüşmeye hazır olacağız.” yanıtını verdim."

Ruhani sözlerinin bir kısmında da, "Amerikalılar hemen hemen bütün Avrupalı ve Avrupalı olmayan liderlere müzakere etmeye hazır olduğumuza dair mesajlar göndermiş." diye konuştu.