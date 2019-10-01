Fars Körfezi'nin Karadeniz'e bağlanması Tahran-Erivan ilişkilerini güçlendirir

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Liderler Zirvesi'ne katılmak için Erivan'da temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran ile Erivan'ın enerji, hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri, ulaşım, iletişim, yeni teknolojiler, eczacılık ve teknik mühendislik hizmetleri dahil olmak üzere farklı alanlarda yapıcı işbirliği yapabileceğinin altını çizdi.

Ruhani, İran ve Ermenistan’ın ikili ve bölgesel işibirliğini geliştirmek için enerji, transit ve ulaşım, turizm ve sanayi de dahil olmak üzere farklı alanlarda geniş bir kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "İki ülkenin Fars Körfezi'ni Karadeniz'e bağlama yönündeki işbirliği bölge ülkelerinin milletleri için menfaat sağlar ve Tahran-Erivan münasebetlerini güçlendirebilir." dedi

İran İslam Cumhuriyeti’nin önümüzdeki ay Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde çalışmak için ilk adımı atacağını Ruhani, “Serbest ekonomik bölgeler iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmekte önemli rol oynayabilir. Bunun için özel sekörü ve girişimcileri bu bölgelerde yatırım yapmaya teşvik etmeliyiz." açıklamasını yaptı.

İran’ın Ermenistan'ın enerji ihtiyacını karşılamaya hazır olduğunu dile getiren Ruhani, “İki ülke arasındaki gaz ve elektrik sözleşmesinin süresi uzatılmalı." şeklinde konuştu.