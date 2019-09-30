Suriye Dışişleri Bakanı'ndan mevcut anayasa tavsiyesi

RT Arapça kanalına göre, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, yeni ülke anayasası hakkında “Yeni anayasanın taslağı için görüşme süreci başlamadan önce ayrıcalıklı özellikleri nedeniyle amevcut anayasa masaya yatırılmalı.” dedi.

Muallim, “Suriye'nin şu andaki anayasasıyla ilgili diğer taraflalarla görüşmeler başarısız olursa, yeni bir anayasa için müzakere başlatma konusunda hiçbir engel tanımıyoruz.” ifadesini kullandı.

Yeni anayasanın yapısını şekillendirme konusunda Muallim, herhangi bir süre veya takvim kabul etmeyeceklerini belirterek, bunun işleri aceleye getirebileceğini söyledi.

Suriye için BM arabuluculuğunda oluşturulan anayasa komitesinin ilk toplantısını 30 Ekim’de yapması planlanıyor. Komite ülkede süren iç savaşa siyasi bir çözüm bulunmasını hedefliyor.