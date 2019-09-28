Muallim'den Suriye'de TSK üsleri kurulduğu iddiasına yanıt

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye'de Türk askeri üsleri kurulduğuna dair haberleri yalanladı.

Sputnik'e konuşan Muallim, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Fırat'ın doğusunda daimi üs bölgeleri kurulacağı açıklaması sonrası çıkan haberleri değerlendirdi.

Suriye'de Türk üssü kurulmadığını belirten Muallim, haberleri söylenti olarak niteledi.

Muallim, "Bunlar söylenti ve yalandan ibaret. Buralar bizim toprağımız ve egemenliğimizi koruyacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusunda daimi üs bölgeleri kurulacağını söyleyerek, "Kuzey Irak’takilere benzer olabilir. Yeri ve sayısı görüşmeler ilerledikçe netleşecek" demişti.