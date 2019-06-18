Suriye'den uluslararası topluma 'ekonomik terörizmle mücadele' çağrısı

Suriya Arab Haber Ajansı'na (SANA) göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de bulunan Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Walid Muallem başkent Pekin’de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi.

İkili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen Muallim, ülkesinin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Muallim, “Terörizmle mücadelede Suriye hükümeti ile halkının yanında yer alanların Suriye'nin yeniden inşa projesinde ön planda tutulması doğaldır.” dedi.

Muallim ayrıca, “Uluslararası toplum, ABD’nin Suriye, Çin, İran ve Venezuela’ya yönelik yürüttüğü ekonomik terörizme karşı durmalı.” ifadesini kullandı.

Suriye’de yasadışı olarak bulunan tüm yabancı güçlerin en kısa zamanda ülkeyi terk etmesi gerektiğinin altınız çizen Bakan Muallim, “İdlib, Suriye illerinden biri ve yakında teröristlerden temizlenecek.” diye konuştu.