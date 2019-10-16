Türkiye'nin harekatı Suriye’deki istikrarı tehlikeye atıyor

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim bugün Birleşik Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Muallim ve Pedersen görüşmede; Suriye Anayasa Tartışma Komitesinin bu Ekim ayının sonunda yapılacak ilk toplantısı ile ilgili tüm konuları masaya yatırılırken iki taraflar bu bağlamda komitenin çalışmalarının başarısı için daimi koordinasyonda bulunma önemini vurguladı.

İki taraf; komitenin çalışmalarına Suriye’nin sahipliğini ve Suriyelilerin dış müdahaleye gerek kalmadan çalışmalarına önderlik etmelerinin önemini yeniden vurgularken, komitenin çalışma hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için bu bağlamda daha önce anlaşılan kural ve prosedürlerine uyma gereğinin altını çizdi.

İki taraf; Suriye kuzeydoğusundaki son gelişmelerine ve onların Anayasa Tartışma Komitesinin çalışmalarına ve siyasi sürece üzere olan etkisine ışık tuttu.

Muallim; Suriye’nin teröre ve topraklarına karşı saldırgan güçlerine karşı koymaya devam edeceğine işaret ederken Suriye halkını koruma sahipliği sadece Suriye devletinin ve Suriye ordusuna ait olduğunu belirtti.

Muallim; Suriye egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğine vurgu yaparak Suriye’nin Türk saldırganlığına her türlü meşru yolla karşı koyma konuda ısrarlı olduğunu belirtti.

Öte yandan Pedersen; Bakan Muallim ile Suriye ve Anayasa Tartışma Komitesinin çalışmaları ile ilgili bulunduğu son görüşmelerinin sonuçlarını tartışırken Suriye kuzeydoğusundaki son gelişmeleri ve olası insani durumlar ile ilgili BM ve Genel Sekreterin derin endişelerini ifade etti. Pederson; bu gelişmelerinin Suriye’deki istikrarı ve siyasi çözümünün sürecini tehlikeye attığını belirtti.

Kaynak: SANA