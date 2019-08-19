KHAMENEI.IR’in Rusça, İspanyolca ve Fransızca bölümleri faaliyete başladı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi’nin resmi sitesinin Rusça, İspanyolca ve Fransızca bölümlerinin açılış töreni bugün sabah saatlerinde, İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Basın Yardımcısı, İran Radyo Televizyon Kurumu Başkan Yardımcısı Peyman Jebeli’nin katılımıyla düzenlendi.

Törende konuşan Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi’nin Sosyal Medya Uzman Yardımcısı Mehdi Fazaeli sitenin İngilizce ve Arapça bölümlerinin daha önce faaliyete başladığını belirterek, “Bugün tanıtılacak dillere bölgede bu dillerle konuşan nüfus sayısına göre öncelik tanınmıştır. Yılın sonuna kadar Urduca, Hintçe ve Türkçe bölümleri de faaliyete girecektir” dedi.

Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi’nin sosyal medyada da çalıştığına dikkati çeken Fazaeli, “Ne yazık ki bu alanda muhalif sesleri kaldıran dijital bir diktatörlük görüyoruz.” diye konuştu.

Fazaeli ayrıca bugün işe başlayacak sitelerin ileride daha gelişeceğini söyledi.