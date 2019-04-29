Kitap basımı hakkındaki sorunlar çözülmeli

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde 32. Tahran Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek stantları gezdi ve kitapçılarla sohbet etti.

Devrim Lideri, fuar gezisi sırasında kitap piyasası hakkında, “Resmi istatistiklere göre, vatandaşlar hala kitap alıyor, okumak için satın alıyorlar. İslami İrşad ve Kültür Bakanı bunu göz önünde bulundurmalı.” dedi.

İslam Devrimi Lideri, "Kitap basımı konusunda kağıt problemi çözülmeli, durum bölye olmamalı. Bu sorunu çözmek için Kültür Bakanı ile Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı harekete geçmeli.” ifadesini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren fuar ziyaretinde Devrim Lideri'ne İslami İrşad ve Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salihi eşlik etti.

"Şehristan-ı Edeb" standında, Devrim Lideri'ne "Kaf" ve "Ben Mülteci Keğilim" kitabı hediye edildi. "Revayet-i Fetih" standında da 2015 Mina olaylarında şehit düşen Bender Türkmen kentinin ilk kadın valisinin hayatını anlatan "Kabe Cennet Kokuyor" adlı kitap İslam Devrimi Lideri'ne sunuldu.

Yerli ve yabancı 3 bin 200 yayınevinin katıldığı Tahran 32. Uluslararası Kitap Fuarı 23 Nisan'da İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı, Çin Kültür Bakanı ile Tahran Büyükelçisi ve kültür temsilcilerinin iştiraki ile açılmıştı.

"Okumak Başarmaktır" sloganı ile açılan Tahran Kitap Fuarı 4 Mayıs’a kadar kitapseverlerle buluşacak.