Bazı ülkeler ABD'den aldıkları silahların kullanımı bile bilmiyorlar

İran Ordusu Genel Komutan Vekili Tuğgeneral Muhammed Hüseyin Dadres, yaptığı açıklamalarda, “ABD’liler menfaatlerini Batı Asya’da arıyorlar. Çünkü güçlerine güvenerek dünyanın yer yerine burnularını sokacaklarını düşünüyorlar” dedi.

Tuğgeneral Dedres ABD’nin hayvan mantığıyla dünyayı yönetmek ve tüm ülkeleri kendi şemsiyesi altına almak istediğini belirterek, “Göçmen çocukların işkencesi ve düğünlerin yasa dönüşmesi ABD’lilerin her zaman gurur duydukları eylemlerdendir” diye konuştu.

Bölgedeki bazı ülkelerin ABD ve Avrupa'dan aldıkları askeri teçhizatları nasıl kullanacaklarını bile bilmediğini kaydeden Tuğgeneral Dadres, “İran olarak bugün bölgedeki tehditleri izleyerek bunun için gereken önemleri alıyoruz” ifadesini kullandı.