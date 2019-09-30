İsrail dünya haritasından silinmeli

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün Tahran’da düzenlenen 23. Devrim Muhafızları Yetkilileri ve Komutanları Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.

İsrail’i "yapay bir rejim" olarak nitelendiren Tümgeneral Selami, İslami Devrim’in ikinci aşamasında İsrail’i ortadan kaldırmak için tüm imkanların hazırlandığını bildirdi.

İsrail'i ortadan kaldırmanın bir rüya veya hayal olmadığını söyleyen Tümgeneral Hüseyin Selami, bunun artık ulaşılabilecek bir amaç olduğunu kaydetti.

Tümgeneral Hüseyin Selami, "Bugün düşman öncekinden daha çok perişan bir durumda. Dolayısıyla endişelenecek bir konu yok." dedi.

Bunlara ilave olarak Devrim Muhafızları Genel Komutanı, "Direniş, yaptırımları kaldırmak değil, onun etkisini ortadan kaldırmak anlamına gelir. Aktif direniş güç üreten bir harekettir ve düşmanı yalnızlaştırır." diye konuştu.