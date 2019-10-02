İsrail’in en küçük hatası son hatası olacak

İran Devrim Muhafızları Yetkilileri ve Komutanları Genel Kurul üyeleri, bugün İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami bu görüşmede, bölgesel gelişmelere ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

Tümgeneral Selami, İran’ın caydırıcılık kabiliyetinin çok iyi bir noktaya geldiğini belirterek, “ABD’nin gücü ve tehdidinin itibarı oldukça azalmıştır. Ayrıca Siyonist Rejim de artık asla muteber bir tehdit değildir. Çünkü yapacağı en küçük hatanın son hatası olacağını biliyor” ifadelerini kullandı.

Tümgenerel Selami, sözlerinin devamında ayrıca yeni bir savaşın İsrail’in dünyadan silinmesi anlamına geldiğini söyledi.