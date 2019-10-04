Petrol talep endişesi ile haftayı kayıpla geçmeye yöneldi

Petrol fiyatları, ABD ve diğer ülkelerden gelen kötü ekonomik verilerin küresel resesyonun gelmekte olduğu endişelerini artırmasının ardından Temmuz ayının ortalarından bu yana en büyük haftalık kazancına yöneldi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta hafifçe yükseldi, ancak bu hafta yüzde 6 civarında değer kaybetti. ABD'de hizmet sektörünün performansına ilişkin önemli göstergelerden biri geçen ay son üç yılın en düşük seviyesine inerken, istihdam göstergesi beş yılı aşkın sürenin en zayıf seviyesine geriledi. Hafta başında açıklanan veriler de istihdam ve imalat göstergelerinin tahminlerin gerisinde kaldığını göstermişti.

ABD ekonomisindeki kötüleşme ve Çin ve Almanya ekonomisinden gelen zayıflama işaretleri, zaten kırılgan olan petrolde talep görünümünü daha da kötüleştiriyor. OPEC üreticisi Nijerya Perşembe günü, petrol talebinin gelecek yıl "çok zorlu" olacağı uyarısında bulundu.

Sydney'de Australian & New Zealand Banking Group Ltd. kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, "Zeminin son dönemde zayıfladığı açık," dedi ve "Ancak piyasa şu anda, petrol talebinde kaydadeğer düşüşün henüz gerçekleşmediği düşüncesi ile bardağın boş yarısına bakıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kasım vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 20 sent ya da yüzde 0.4 yükselerek Singapur saati ile 11:35'te varil başına 52.65 dolara çıktı. Kontrat Perşembe günü itibariyle düşüşünü sekizinci güne taşıdı ve bu hafta 3.26 dolar ile 19 Temmuz'dan bu yana en büyük haftalık düşüşüne yöneldi.

Aralık vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0.4 yükselerek varil başına 57.94 dolara çıktı. Kontrat bu hafta yüzde 6.4 düştü. Küresel gösterge Brent petrolü, Aralık vadeli WTI'a kıyasla 5.36 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg