Zengene: Suudilerin Aramco olayını abarttığına inanıyorum

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Moskova'da düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'ya gitti.

Bakan Zengene geldiği Moskova'da basın mensuplarına açıklama yaparak gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tahran-Moskova ilişkileri hakkında Zengene, “Rusya ile enerji sektörü de dahil her alanda stratejik ilişkilere sahibiz. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Toplantısı tutumlarımızı aktarmak için iyi bir fırsat olacak.” dedi.

Moskova'da Rus yetkililer ile bazı ülkelerin temsilcileri ile bir araya geleceğini aktaran Zengene, "Toplantıda enerji piyasasının politik yaklaşımlarla birlikte tek taraflı ve yasadışı müdahalelerden uzak durması gerektiğine vurgu yapacağım. Çünkü bu uzun vadelei süreçte hem tüketici hem de üreticinin yararına olacak." ifadesini kullandı.

Bijen Zengene, Aramco petrol tesislerine yapılan saldırı sonrasında Suudi Arabistan’ın petrol üretimindeki düşüşe dair şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda petrol piyasasının normalleştiğini görüyoruz, Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin yarıya ineceğine asla inanmadım, daha önce de söylediğim gibi, Suudi Arabistan'ın siyasi amaçlarla küresel enerji güvenliğinin risk altında olduğunu idda ederek konuyu abarttığını düşünüyorum."

Bakan Zengene, Moskova ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Enerji Bakanı ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin yöneltilen soruya, "İkili görüşme konusunda biz sorun yaratmıyoruz. Her zaman Suudi tarafı sorun üretiyor." yanıtını verdi.