Bazı ülkelerin Suudi Arabistan'dan Ruhani'ye mesaj getirdiği doğru

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında ABD’nin İran heyetinin BM Genel Kurul toplantısına katılması yönünde yarattığı engellere değinerek, “ABD’liler İran heyetinin New York’a ziyareti sürecinde birçok engel yarattılar. Ancak büttün bu kısıtlamalara rağmen bu ziyaret gerçekleşti ve toplantıya katılan 15 ülkenin liderleriyle görüşme yapıldı” ifadelerinde bulundu.

İran'ın Fars Körfezi için hazırladığı "Hürmüz Barış Girişimi" planına dikkati çeken Rebii, “Bu plan Fars Körfezi’nde güveliği içsel olarak görüyor ve hiçbir ülkeyi bu itilafın dışında bırakmıyor. Bu plan hiçbir ülkeye karşı değil ve olumlu bir yaklaşıma sahiptir. Bugün hiçbir ülke bu planı görmezden gelemez. Bugünden itibaren daha ciddi bir şekilde bunun hakkında müzakere yapmaya hazırız” diye konuştu.

Rebii, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Fransa, Almanya ve İngiltere’nin iddialarına atıfta bulunarak, “Bu üç Avrupa ülkesinin sorumsuzca açıklamaları müzakere konusunda İran’ı baskı altına alma niteliğindeydi. Ancak Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ısrarıyla İran’ın Aramco saldırılarıyla bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığı açıkça ortaya çıktı” açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin İran’a karşı tüm yaptırımların kaldırılması durumunda P5+1 ülkeleri liderleriyle görüşmeye hazırlıklı olduğunu belirten Rebii, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yaptırımları sürdürmekle müzakere niyetinde olmadığını söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü ilaveten Ruhani’nin New York ziyareti sırasında Avrupa ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmelere değinerek, "Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa tarafını ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının onları yükümlülüklerini yerine getirmemeleri yönününde haklı çıkarmayacağı konusunda uyardı" ifadesini kullandı.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında Rebii, “Yemen'deki krizin ilk başında Suudi Arabistan’ın saldırıları ve Yemen savaşının son bulması gerektiğini bildirdik. Şimdi de Yemen’de ateşkes ve barış istiyoruz. Bazı ülkelerin Suudi Arabistan'dan Ruhani'ye mesaj getirdiği doğru, ancak bunun pratikte görülmesi gerekiyor. Suudiler davranışlarını düzeltmek istiyorsa Yemen’e yönelik saldırılarını durdurması lazım." değerlendirmesinde bulundu.