Petrol dünkü sert düşüşün ardından yükseldi

Petrol fiyatları, bu yılın en büyük çeyrek dönem düşüşünün ardından, yatırımcıların dikkatlerini gelecek hafta yeniden başlayacak olan ABD-Çin ticaret görüşmelerinden Suudi Arabistan'ın geçen ayki saldırıların ardından aksayan üretimini hızlı bir şekilde toparlamasına çevirmesi ile birlikte yükseldi.

Vadeli petrol kontratları Pazarresi günü yüzde 3.3 düştükten sonra yüzde 0.9 yükseldi. Saudi Aramco'nun işlem birimi CEO'su Ibrahim Al-Buainain, şirketin 25 Eylül'den bu yana günlük 9.9 milyon varilin üzerinde petrol pompaladığını açıkladı. Washington ile Pekin arasında 10-11 Ekim'de başlaması beklenen üst düzey ticaret görüşmeleri, petrol talebinin artacağına ilişkin umutları artırdı, ancak Beyaz Saray'ın Çin ile sermaye akışlarına sınırlama getirmeyi düşündüğüne ilişkin haberler yatırımcıları alarma geçirdi.

Ham petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın önemli petrol tesislerine düzenlenen saldırılardan önceki seviyelerine geri geldi ve üretimdeki toparlanma geçen ay fiyatların düşmesine neden oldu. Yatırımcıları dikkatleri şimdi ticaret savaşı ve küresel büyümeye ilişkin gelişmelere çevrildi.

Oanda Asia Pacific Pte kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley, "Piyasa kısa vadeli para ve diğer düşük fiyat arayanların kar satışları ile karşı karşıya," dedi ve "Yavaşlayan küresel büyüme ve Suudi Arabisan'da üretimin toparlanmasının Orta Doğu'daki risk faktörlerine ağır basmasından dolayı, ralliler muhtemelen satışlarla karşılaşacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kasım vadeli Batı Teksas petrolü (WY_TI), Nymex piyasasında, 48 sent yükselerek Singapur saati ile 11:28'de varil başına 54.55 dolara çıktı. Kontrat Pazartesi günü 1.84 dolar düştü ve geçen çeyrekte yüzde 7.5 geriledi.

Aralık vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 43 sent ya da yüzde 0.7 yükselerek varil başına 59.68 dolara ulaştı. Vadesi Pazartesi günü dolan Kasım kontratı seansı yüzde 1.8 aşağıda tamamladı. küresel gösterge Brent petrolü, Aralık vadeli WTI'a kıyasla 5.25 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg