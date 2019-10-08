Petrol "ticaret görüşmeleri" ile 2 ayın dibinden yükseldi

Petrol fiyatları, ABD ile Çin'in yeniden başlamakta olan ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlayabileceğine ilişkin iyimserliğin, ABD'de ham petrol stoklarının üst üste dördüncü haftada da yükseleceğine ilişkin tahminlere ağır basmasının ardından iki ayın en düşük seviyesinden yükseldi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Pazartesi günü yüzde 0.1 aşağıda kapandıktan sonra yüzde 0.7 yükseldi. Çin'in baş ticaret müzakerecesi Liu He, Perşembe günü ABD'li mevkidaşları ile görüşmeye hazırlanıyor. ABD'de ham petrol stoklarının, Bloomberg'in anketine göre, geçen hafta 1.95 milyon varil artması bekleniyor. Eğer veri bu şekilde çıkarsa, stoklar üst üste dört haftadır artarak Şubat ayından bu yana en uzun yükseliş serisini gerçekleştirmiş olacak.

Petrol Eylül ayı son itibariyle, küresel ekonomideki yavaşlamanın talebi olumsuz etkilemesi ile üst üste iki çeyrek düştü. Pekin ile Washington arasında devam eden ticaret anlaşmazlığı, Citigroup Inc.'nin geçen ay yaptığı değerlendirmeye göre, petrol tüketim artışını yarıya düşürdü. Asya hisse senetleri, Çin piyasalarının bir hafta süren tatilin ardından açılması sonrası yükseldi.

Sektör danışmanlık şirketi Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Çin'in son haftalarda yeniden ABD tarım ürünlerini tekrar satın almaya başlaması, Pekin'in kendi ticaretinde karşılıklı ödün verebileceğine ilişkin umutları artırdı," dedi ve "Bu yaklaşımın ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul görüp görmeyeceğine bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kasım vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 37 sent yükselerek Singapur saati ile 10:59'da varil başına 53.12 dolara çıktı. Kontrat Pazartesi günü 6 sent düşerek 52.75 dolar ile Ağustos başından bu yana en düşük seviyesine yaklaştı.

Aralık vadeli Brent petrolü, Londra merkekzli ICE Futures Europe piyasasında, Pazartesi günü fazla bir değişiklik göstermemesinin ardından 42 sent ya da yüzde 0.7 yükselerek varil başına 58.77 dolara ulaştı. Küresel gösterge Brent petrolü, Aralık vadeli WTI'a kıyasla 5.69 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg