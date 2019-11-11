Umman'dan İran ile müzakereye vurgu

Umman Petrol Bakanı Mohammed Hamad Al Rumhy, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen petrol ve enerji konferansı sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İran hakkında Al Rumhy, Tahran'la müzakerenin gerekliliğine vurgu yaparak, ülkesinin müzakere sürecini kolaylıştırmak için büyük bir çaba gösterdiğini ifade etti.

Al Rumhy, "Umman, bölgesel gerilimler konusunda her zaman tarafsız bir yaklaşım sergilemiştir, çünkü ülkenin tarafsızlık politikası farklılıkları yönetme biçimidir." dedi.

OPEC'in petrol üretimini kısma kararına ilişkin Ummanlı yetkili, "OPEC’in gelecek yil için düzenlemelerinin devam edeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.