Ankara, Erivan ve New York’ta ABD'nin komplosunu çökerttik

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, düşmanın baskılarının İran halkını büyük bir tarihi zaferlere götürdüğünü dile getirerek, “Herkes bize baskı yaptı. ABD en zor ekonomik baskılar uygulayarak dünya şirketlerinin bizimle çalışmasına izin vermedi ve petrol satışı ile bankacılık sürecimizi ihlal etti” ifadelerinde bulundu.

Ruhani “Bugün büyük İran ulusunun bir buçuk yıl süren ekonomik baskının ardından dünyada daha da güçlendiğini görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerinin devamında “Herkes İran’ın diplomatik çalışmalarının ABD’nin iç politikasını etkileyebileceğine inanıyor. İran karşıtı lobi dünya halkına ülkemizin Fars Körfezi’nde gerginliği tetiklediğini söylemek için bir komplo hazırlamıştı. Tüm dünyanın bölgede bu sorunu yaratanların 5 yıl önce Yemen’in masum halkına saldıran ülkeler olduğunu öğrenmesi gerekiyor” değerlendirmelerinde bulundu.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“New York ziyareti ardından düşmanın oluşturduğu ortam tamamen değişti. İran olarak Fars Körfezi için hazırladığımız ‘Hürmüz Barış Girişimi’ planını sunduk. Kimse bu plana karşı çıkamıyordu. Öte yandan bazıları da bu planı desteklediklerini açıkça söylemek istemiyordu.”

Ruhani, “Ankara, Ermenistan ve New York’ta ABD’nin komplosunu çökerttik ve müzakere yapmaya hazırlıklı olduğumuzu ilan ettik” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerinin diğer kısmında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u BM Genel Kurul toplantısında yaptığı çabalarından dolayı takdir ederek, “Emanuel Macron bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de ona eşlik ettik. Ancak Beyaz Saray bu çalışmaların bir sonuca varmasını önledi” diye konuştu.