Sadr'dan hükümetin feshedilmesi çağrısı

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 42 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

Sadr, yaptığı açıklamada, Iraklıların dökülen kanlarını şerefle korumalarını isteyerek, Abdulmehdi liderliğindeki hükümetinin tamamiyle feshedilmesini talep etti.

Ülkenin erken seçime gidilmesi çağrısında bulunan Mukteda Sadr, yapılacak erken seçimlerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılması çağrısında bulundu.

Sadr ayrıca, halkın dökülen kanı karşısında sessiz kalınamayacağını belirtti.

Rûdaw’a konuşan Sadr Hareketi liderlerinden Hakım Zamıli, Mukteda Sadr tarafından açıklamanın doğru olduğunu söyledi.

Muktada es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu ile Hamis el-Hancer liderliğindeki Ulusal Eksen Cephesi milletvekilleri, bu akşam aldıkları kararla meclis çalışmalarını askıya aldığını duyurmuştu.

Sairun Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, hükümet göstericilerin taleplerini yerine getirene kadar meclisteki çalışmalarını askıya aldıkları belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Adil Abdulmehdi'nin bir yazıyla hükümetin reform programında halkın taleplerine yer vermesi gerekir" ifadelerine yer verildi.

Sadr, daha önce yaptığı açıklamada, Sairun Koalisyonu milletvekillerinden, "halkın talepleri yerine getirilinceye kadar meclis çalışmalarını askıya almalarını" istemişti.

Sairun Koalisyonunun, 325 sandalyeli Irak Meclisi'nde 54 milletvekili bulunuyor.