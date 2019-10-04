İran-IKBY ilişkileri Erbil'de değerlendirildi

İran’ın Irak Büyükelçisi İrec Mescidi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Rudaw'a göre, Başkanlıktan yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani dün İrec Mescidi ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, İran’ın Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerinin yanı sıra Erbil-Bağdat sorunlarına değinilere, mevcut sorunların diyalogla çözüleceğine dikkat çekildi.

Neçirvan Barzani ve İrec Mescidi görüşmesinin bir bölümünde ise Irak’ın siyasi ve güvenlik sorunlarının yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ele alındı.