Irak'ta Ayetullah Sistani'ye yönelik suikat hazırlığında olan teröristler yakalandı

Al Mayadeen TV kanalına göre, Necef valisi El-Yaseri, "Dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'ye yönelik eylem yapma hazırlığında olan bir suikast timi yakalandı." dedi.

Bu timin Necef kentinin eski bir mahallesinde yakalandığını açıklayan El-Yaseri, konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde biri polis 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine Ayetullah Ali es-Sistani, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanına reform çağrısında bulunmuştu.