Irak İçişleri Bakanı'ndan İran sınırına sürpriz ziyaret!

Irak İçişleri Bakanı Yasin el-Yasiri, İran’ın Huzistan eyaletindeki Şelemçe Sınır Kapısını ziyaret ederek İranlı ve yabancı Kerbela zairleri için sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yakınının Kerbela'da şehit edilişlerinin 40'ıncı günü olan Erbain Matem Günü için Irak'ta yapılacak “Büyük Erbain Yürüyüşü” merasiminin yaklaşmasıyla Şelemçe Sınır Kapası'ndan Karbala'ya ulaşmak isteyen zairlerin sayısı günden güne artıyor. Bu kapıda İranlı ve yabancı Kerbela zairleri için çeşitli hizmet çadırları bulunuyor.