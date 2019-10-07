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7 Ekim 2019 - 12:34

İran halkı taş yağsa bile Irak'a gidecek

İran halkı taş yağsa bile Irak'a gidecek

İran İslam Devrimi Lideri’nin yüksek askeri danışmanı Tümgeneral Safevi, Irak'taki son olayları değerlendirdi.

İran İslam Devrimi Lideri’nin yüksek askeri danışmanı Tümgeneral Safevi, Irak'taki son olayları değerlendirdi.

Milyonlarca Müslüman’ın hatta Hıristiyanların bile katıldığı Irak’taki Erbain Yürüyüşü merasimini "büyük bir hareket" olarak nitelendiren Tümgeneral Safevi, "Irak’ta huzursuzluk yaratanlar halkımızı korkutup Erbain merasimine katılmadan caydırmak istediler. Ancak düşmanlar Hz. İmam Hüseyin (a.s) âşıkı olan İran halkının taş yağsa bile Kerbela’ya gideceğini bilmeli." dedi.

Irak'ta başkent Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 100'ü geçerken yaralı sayısı 6 binin üzerine çıkmıştı.

News Code 1881665

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