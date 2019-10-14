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14 Ekim 2019 - 15:19

İngiliz heyeti Arak ağır su reaktörü için İran'da

İngiliz heyeti Arak ağır su reaktörü için İran'da

İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İngiltere uzmanlarından uluşan bir heyetin Arak ağır su reaktörünü yenilemek için İran’ı ziyaret ettiğini duyurdu.

İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad sosyal medya twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, İngiltere uzmanlarından uluşan bir heyetin nükleer anlaşma kapsamında Arak ağır su reaktörününün modernizasyon sürecini tamamlamak üzere Tahran’ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Baidinejad’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Arak ağır su reaktörünü modernize etme çalışma gurbu İran, ABD ve Çin’in üyeliğiyle yapılıyordu. Ancak Washington’un nükleer anlaşmadan çekilmesi ardından İran, Çin ve İngiltere’nin ortak çalışmasıyla yapılmaktadır.”

News Code 1881814
Ruya FEREYDUNI

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