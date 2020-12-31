ABD, 2020 yılının sonunda başka bir yenilgiye uğradı

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, sosyal medya kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “ABD’nin daha önce Güvenlik Konseyi'nin karşı çıktığı İran'a karşı yaptırımların geri getirilme önerisi Birleşmiş Milletler (BM) üyeleri tarafından kesin bir şekilde reddedildi” dedi.

Baidinejad'ın paylaşımında “Trump hükümeti 2020 yılının sonunda başka bir yenilgiye uğrayarak, nülkeer anlaşma konusundaki politikasının bir kez daha yalnızlaştığını ortaya koydu" denildi.

Baidinejad’in attığı tweette ilaveten “Nükleer anlaşma üyesi olan üç Avrupa ülkesi, AB üyeleri, Çin, Rusya ve ABD'nin Batılı müttefikleri, Bağlantısızlar Hareketi’ne üye ülkelerle birlikte ABD'nin önerisine karşı oy kullandılar” ifadesi kullanıldı.