İran'da Arak nükleer reaktörünün modernizasyon çalışmaları sürüyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Arak Ağır Su Reaktörü'nü yapılandırma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salihi, bugün düzenlediği basın toplantısında, “Bu reaktörün yeni tasarımı hem yabancıların endişelerini gideriyor hem de İran'ın menfaatleri yönünde.” dedi.

Salihi, “Arak reaktörü için yeni calendria (koruma kabı) Çinlilerle birlikte tasarlandı ve son toplantıda bu konuda uzlaşıya varıldı.” ifadesini kullandı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin fetvasına göre nükleer silah kullanımının haram olduğunu hatırlatan Sahili, şöyle devam ett:

“Aslında bunun hedeflerimizde yeri yoktu, bu yüzden Arak reaktörü konusunda bazı ülkelerin endişelerini gidermeye çalıştık. Ayrıca bir yıldan fazla depolanan yakıt plütonyum üretimi için de uygun değildir. Yeni tasarımla birlikte kobalt-60 üretebiliriz. Bu geleceğimiz için iyi bir gelir kaynağı olabilir."

Salihi, Arak nükleer reaktörünün modernizasyon çalışmalarına dair Çinli ve Amerikan bir çalışma grubu ile işbirliği yaptıklarını anlatarak, “Yeni tasarım için çalışmalar birkaç yıl sürdü, ancak ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasıyla İngiltere yerini aldı.” açıklamasında bulundu.

Ali Ekber Salihi ayrıca, Arak Ağır Su Reaktörü'nde sıcak su havuzu ve pompalarından oluşan ikinci bölümün inşasının tamamlandığını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Arak Ağır Su Reaktörü'nü yapılandırma çalışmalarının sürdüğünü ve reaktörün yeniden faaliyete gireceğini söylemişti.