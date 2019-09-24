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24 Eylül 2019 - 09:42

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif iddiası

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif iddiası

ABD Yönetimi'nin Türkiye'ye yeni bir teklif sunma planı yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre; Washington mesajı Ankara Büyükelçisi David Satterfield aracılığıyla iletti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türk heyetiyle bir araya geldiği ifade edilen Satterfield, sözlü olarak, Washington Yönetimi’nin ekonomi içerikli bir teklif sunmaya hazırlandığını aktardı.

Teklif kapsamında F-35 savaş uçakları ve Patriot hava savunma sistemi konusunda yeni adımlar atılması bekleniyor.

Büyükelçi Satterfield, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması yönündeki beklentiyi dile getirdi.

Bu arada teklif kapsamında alüminyum ve çelikte gümrük vergisinin düşürülmesi bekleniyor.

News Code 1881395
Azar MAHDAVAN

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