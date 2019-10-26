Zarif bugün Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün akşam saatlerinde Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile bir araya gelerek, görüş teatisinde bulundu.

Zarif bu görüşmede Yemen halkının 5 yıldır katliam edilmesinin ve bu ülkenin kuşatma altına alınmasının üzücü olduğunu dile gitirerek, saldırgan taraftan bu savaşa derhal son vermesini ve Yemen kuşatmasını kaldırmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ayrıca Ağustos ayında Tahran’ı ziyaret eden Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam’la görüşmüştü.