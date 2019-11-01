İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Taşkent'te

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanları Konsey Toplantısına katılmak üzere gittiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e ulaştı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Cihangiri, “Şangay İşbirliği Örgütü, Asya'da kurulan en önemli organizasyonlardan biridir. Rusya ile Çin gibi önemli ülkeler ŞİÖ üyesidir. Hindistan ve Pakistan da son zamanlarda kilit üye olarak bu örgüte kabul edildi.” dedi.

İshak Cihangiri, İran’ın da Şangay İşbirliği Örgütü’ne üye olmak istediğini söyledi.

Uluslararası sorunların çok taraflılıkla çözülebileceğini belirten Cihangiri, “Günümüzde ABD hükümetinin savunduğu tek taraflılığın karşısında, bölgesel kuruluşları güçlendirerek çok taraflılığı benimseyebiliriz.” açıklamasında bulundu.

1-2 Kasım 2019 tarihleri arasında Özbekistan’da düzenlenecek olan ŞİÖ Başbakanları Konsey Toplantısında, örgütün faaliyetlerini daha da iyileştirmeyi amaçlayan ticaret, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki konuların ele alınması planlanıyor.