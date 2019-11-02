Kırgızistan ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

Özbekistan’ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, bugün sabah saatlerinde katıldığı 18. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanları Konsey Toplantısı sırasında Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev ile görüştü.

Cihangiri bu görüşmede,Tahran ile Bişkek’in bankacılık ve turizm alanındaki işbirliğinin artması gerektiğini vurguladı.

İran’ın Kırgızistan’ın küresel piyasalarla transit bağlantısını geliştirmeye hazırlıklı olduğunu belirten Cihangiri, “İran İslam Cumhuriyeti olarak coğrafi konumumuz, Fars Körfezi’ne yakınlığımız ve demiryolu gibi altyapıya sahip olduğumuz için bu alanda Kırkızistan’a yardım edebiliriz” ifadelerinde bulundu.

Cihangiri, İran ile Kırgızistan arasındaki doğrudan uçuş sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirterek, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'i Tahran’ı ziyaret etmeye davet etti.

Cihangiri ayrıca, İran ile kırgızistan arasındaki iyi ilişkilere değinerek, iki ülkenin dini, tarihi ve kültürel ortaklığının her alanda karşılıklı ilişkilerin gelişmesini sağlayacağını söyledi.