Hazar Ekonomik Formu'nun ikincisi 2020'de Rusya'da yapılacak

Birinci Hazar Ekonomik Forumu, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ve Azerbaycan Başbakanı Nevruz Mammedov'un katılımıyla Türkmenistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Hazar’a kıyısı bulunan ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi açısından birincisi düzenlenen bu forum, başta enerji olmak üzere ticaret, sanayi ve ulaştırma alanlarındaki işbirliğiyle ön plana çıktı.

Rus medyasına göre Dmitri Medvedev, burada yaptığı açıklamada, 2. Hazar Ekonomi Forumu'nun ülkesinin Astrahan kentinde yapılacağını duyurdu.