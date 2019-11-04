Natanz'da yeni nesil santrifüjlere gaz enjekte etme çalışmaları başladı

Parstoday'da yer alan habere göre, Atom Enerjisi Kurumu başkanı Salihi, Natanz Zenginleştirme Tesisleri'nde yeni nesil IR6, 30'luk zincileme sistemini tanıtarak çalıştırma töreninde yaptığı konuşmada, bu santrifüjlerin 1. nesil santrifüjlere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebildiğini duyurdu.

İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmasının 3. adımından önce uranyum üretiminin günde 450 gramken, şu an her gün 5 bin grama yükseldiğini vurguladı.

Salihi, Batı'nın İran'a siyasi meydan okumasının İran'ın üst düzey yetkililerinin IR6 santrifüjlerinin hizmete girme kararı almasına yol açtığını ifade etti.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran bilim insanlarının nükleer alanda ilerlemelerine devam edeceklerini sözlerine ekledi