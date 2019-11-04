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4 Kasım 2019 - 20:28

Natanz'da yeni nesil santrifüjlere gaz enjekte etme çalışmaları başladı

Natanz'da yeni nesil santrifüjlere gaz enjekte etme çalışmaları başladı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'nin katılımıyla Natanz Zenginleştirme Tesisleri'nde yeni nesil "IR6" modern santrifüjlerine gaz enjekte etme çalışmaları başladı.

Parstoday'da yer alan habere göre, Atom Enerjisi Kurumu başkanı Salihi, Natanz Zenginleştirme Tesisleri'nde yeni nesil IR6, 30'luk zincileme  sistemini  tanıtarak çalıştırma töreninde yaptığı konuşmada, bu santrifüjlerin 1. nesil santrifüjlere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebildiğini duyurdu.

İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmasının 3. adımından önce uranyum üretiminin günde 450 gramken, şu an her gün 5 bin grama yükseldiğini vurguladı.

Salihi, Batı'nın İran'a siyasi meydan okumasının İran'ın üst düzey yetkililerinin IR6 santrifüjlerinin hizmete girme kararı almasına yol açtığını ifade etti.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran bilim insanlarının nükleer alanda ilerlemelerine devam edeceklerini sözlerine ekledi

News Code 1882236

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