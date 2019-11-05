İran nükleer anlaşmadan ayrılmayacak

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Mehr Haber Ajansı muhabirinin nükleer anlaşmaya ilişkin sorularını yanıtladı.

Mehr muhabirinin “İran'ın nükleer taahhütlerini azaltma yönünde teknik adımlar tamamlandığı için nükleer anlaşma öncesi döneme mi girmiş olacağız?” sorusuna Vaizi, “Hayır, şimdilik anlaşma yerinde ve sadece ABD geri çekildi.” cevabını verdi.

Vaizi ayrıca, “Halihazırda Üçüncü Adım’dayız ve bazı taahhütlerimizi azalttık. Söylediğin noktaya ulaşmak için daha çok var.” dedi.

İran dün geliştirilmiş 30 IR-6 santrifüjden oluşan yeni santrifüj dizisinin tanıtımını yapmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, dün yaptığı açıklamada, uranyum üretim miktarını 450 gramdan 5 kilogramın üzerine çıkardıklarını bildirdi.

AB ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma ile ilgili adımları atmaya devam edeceğini yineleyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, İran'ın dördüncü adımı da atmaya hazır olduğunu söylemişti.