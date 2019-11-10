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10 Kasım 2019 - 10:55

Yemen ordusu Suudilerin Taiz'e yönelik saldırısını başarısız koydu

Yemen ordusu Suudilerin Taiz'e yönelik saldırısını başarısız koydu

Yemen ordusu ve gönüllü halk güçleri Suudilerin “Taiz” vilayetine sızmasını başarısız koydu.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’in “Taiz” vilayetine sızmaya çalıştığı belirtildi.

Suudilerin Taiz vilayetine sızma çabaları Yemen ordusu ve gönüllü halk güçlerinin müdahalesiyle başarısız kaldı.

Arap medyası Suudi Arabistan askerlerinin Yemenlilere ait üslere hakim olmaya çalıştığını duyurdu.

Yemen güçlerinin Suudilerin Taiz’e girme çabasını başarısız koyarken çok sayıda Suudi askerini de etkisiz hale getirdiği açıklandı.

News Code 1882341

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